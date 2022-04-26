Дело о препятствовании работе Соловьева возбудили за месяц до дела о подготовке убийства

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о воспрепятствовании деятельности журналиста Владимира Соловьева, в рамках которого правоохранительные органы задержали шесть человек, было возбуждено за месяц до дела о подготовке его убийства, следует из материалов суда. Они объединены в одно производство.

Во вторник Басманный суд Москвы сообщил, что следствие ходатайствует об аресте двоих членов группы, планировавшей убийство Соловьева (ч. 1 ст. 30 пп. "б, е ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ). При этом, по информации суда, задержанные подозреваются не только в подготовке убийства журналиста, но и в воспрепятствовании его профессиональной деятельности (ч. 3 ст. 144 УК РФ).

В свою очередь, из оглашенных постановлений об аресте подозреваемых - Василия Стрижакова и Александра Дружинина - следует, что второе дело было возбуждено за месяц до первого. Дело "по факту воспрепятствования профессиональной деятельности Соловьева" было возбуждено 31 марта, а дело о подготовке убийства журналиста - 23 апреля, говорится в судебных материалах.

О задержании шестерых фигурантов дела о подготовке убийства Соловьева - участников запрещенной в России неонацистской группы National Socialism/White Power ("Национал-социализм/Белая сила, власть") - накануне сообщили в ФСБ России.

По данным спецслужбы, фигуранты планировали убийство Соловьева по заказу Службы безопасности Украины. В Следственном комитете РФ заявили, что преступление планировалось реализовать на территории Москвы путем подрыва автомашины журналиста.

Как отметили в ведомстве, в ходе обысков у задержанных были обнаружены и изъяты компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства, предположительно, само СВУ, многочисленные единицы оружия и боеприпасы к ним, нацистская символика, а также наркотические вещества.

Кроме того, следователи нашли поддельные паспорта граждан Украины с недостоверными персональными данными задержанных, которые те планировали использовать после совершения преступления.

На видео, распространенном ФСБ, один из задержанных рассказывает, что члены группы также обсуждали убийства журналистов Дмитрия Киселева, Маргариты Симоньян, Ольги Скабеевой и Евгения Попова. Также, по его словам, обсуждались поджоги машин с символикой поддержки специальной военной операции РФ на Украине и военкоматов.