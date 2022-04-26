Вице-премьер Григоренко призвал наказать виновных в плохой подготовке нормативных актов

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко поручил руководителям министерств и ведомств провести проверку в связи с некачественной и несвоевременной подготовкой проектов актов правительства, а директорам соответствующих департаментов правительства подготовить информацию о привлечении должностных лиц к ответственности за эти нарушения.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с перечнем поручений за подписью Григоренко, в этом документе вице-премьер обращает внимание на "некачественную подготовку проектов актов правительства".

Григоренко поручает обеспечить мониторинг за этой работой в режиме реального времени.

Кроме того, руководителям Минпросвещения, ФАС, Роспотребнадзора и "Роскосмоса" поручено до 30 мая организовать служебные разбирательства некачественной подготовки проектов правительственных актов, внесенных с нарушением регламента, и доложить по их результатам о привлечении должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

В свою очередь, директорам соответствующих департаментов и начальникам управлений правительства поручается "при выявлении фактов некачественной подготовки проектов актов и нарушений сроков их внесения в правительство представлять их на визу с материалами служебных разбирательств и с информацией о привлечении должностных лиц федеральных органов исполнительной власти к ответственности", сообщил источник.

По его словам, это поручение Григоренко датировано 19 апреля.