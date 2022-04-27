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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 26 апреля

В Дагестане обнаружили сгоревший автомобиль с трупом полицейского

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов в Дагестане выясняют причину возгорания автомобиля, в котором нашли труп человека, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Сгоревшей автомобиль обнаружили недалеко от аэропорта Махачкалы. По предварительным данным, в нем нашли тело сотрудника полиции", - сказал собеседник агентства.

По его словам, согласно одной из рассматриваемых версий, полицейского убили, а потом сожгли его автомобиль.

Дагестан
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