Редкий кактус пропал после выставки в Ботаническом саду в Петербурге

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге сотрудники Ботанического сада Петра Великого (сада Ботанического института РАН) после закрытия выставки "Мир суккулентов. Красота и целесообразность" обнаружили пропажу кактуса белый астрофитум (Astrophytum capricorne), который планировалось использовать для разведения.

"У нас их (таких кактусов - ИФ) было два - похожих, но из разных источников. Мы надеялись, что сможем опылить их при одновременном цветении и получить семена. Семенами мы щедро делимся с другими ботаническими садами, как в России, так и за рубежом, - рассказал куратор выставки, которого цитируют во "ВКонтакте". - Возможность опыления утрачена, потому что кто-то решил, что ему наш кактус нужнее и не погнушался его похитить. Мы с 2010 года проводим выставки, но таких случаев ни разу не происходило".

Выставка редких растений из закрытого фонда оранжереи завершилась 24 апреля. Тогда же сотрудники обнаружили, что астрофитум исчез со стола.

Ботаники призывают кактус вернуть: "В ваших руках растение погибнет, в наших - получит шанс на долгую жизнь и размножение".

Astrophytum capricorne (астрофитум козерогий) – растение из рода астрофитум семейства кактусовых. Отличительной особенностью являются светлые войлочные крапины на стебле, которые способны поглощать влагу. Некоторые растения имеют причудливо изогнутые колючки, похожие на козлиные рога. В длину стебель астрофитума может достигать 20-25 см, в диаметре - 12 см. На стебле - до девяти четко выраженных ребер. Цветки желтые. Растет этот кактус в предгорьях и горах на каменистых, известковых почвах.