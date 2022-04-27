12-летняя шахматистка погибла на первенстве России в Сочи

Причиной гибели стало нападение на нее собаки

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Федерация шахмат России досрочно завершило проведение в Лоо (Сочи) детского первенства России в связи с гибелью юной участницы.

В" связи с трагической гибелью участницы первенства России по шахматам Куниковой Полины Сергеевны (2009 г.р.) Федерация шахмат России объявляет о досрочном прекращении детских первенств России по шахматам в Лоо. Соревнование не может быть возобновлено до окончания следствия и выяснения причин случившегося", - говорится в сообщении федерации.

"Федерация шахмат России выражает глубокие соболезнования семье Полины и всем участникам соревнований. ФШР сотрудничает с правоохранительными органами и рассчитывает на тщательное и объективное расследование трагедии", - отмечается в сообщении.

Между тем, стало известно, что она погибла в результате нападения собаки в одном из развлекательных комплексов Сочи. "На территории комплекса "Аквалоо" в одном из закрытых корпусов содержались собака с щенками, которая напала на девочку 2009 года рождения. Она погибла", - сообщает пресс- служба горадминистрации.

"В настоящий момент на территории "Аквалоо" проводится совместная проверка Следственного комитета, прокуратуры, устанавливаются все обстоятельства гибели несовершеннолетней", - говорится в сообщении.

По свидетельству очевидцев, в свободное время она с разрешения матери вышла погулять по территории комплекса "Аквалоо". Во время прогулки девочка заметила щенков, перелезла через забор, чтобы их погладить, и на нее напала их мать-овчарка.