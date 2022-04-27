Двое детей утонули в оросительном коллекторе в Дагестане

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Следственные органы проводят проверку в связи с гибелью двух детей на воде в Тляратинском районе Дагестана. Об этом сообщили "Интерфаксу" в следственном управлении СКР по республике.

"26 апреля в населенных пунктах Джумрут и Мазада три мальчика, 2018-2019 годов рождения, вошли в оросительный коллектор, соединяющий два села. Двоих позже нашли мертвыми, они утонули. Третьего продолжают искать", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что один мальчик пропал в канале в селе Джумрут до обеда, двое из села Мазада – после обеда.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы, назначены необходимые судебные экспертизы.