В Башкирии восстановили на работе фельдшеров, устроивших "итальянскую забастовку"

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Ишимбайский городской суд восстановил на работе трех фельдшеров службы скорой помощи Центральной районной больницы, уволенных после участия в "итальянской забастовке" в феврале 2022 года, сообщил "Интерфаксу" представитель суда.

"Исковые требования удовлетворены, признали незаконными приказы ЦРБ от 5 февраля о прекращении/расторжении трудового договора", - сказал он.

Истицы Вера Высокогорец и Альбина Абдрахманова восстановлены на работе в должности фельдшеров скорой медицинской помощи Ишимбайской ЦРБ с 6 февраля. С больницы в их пользу суд взыскал заработок за время вынужденного прогула с 6 февраля по 26 апреля и по 30 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Суд также признал незаконным и отменил приказ главного врача больницы об увольнении фельдшера Рамиля Разяпова. В результате изменена формулировка основания расторжения трудового договора с ним: с увольнения по инициативе работодателя на уход по собственному желанию.

В пользу истца суд взыскал заработок за время вынужденного прогула и 25 тысяч рублей компенсации морального вреда. Сейчас Разяпов работает в другом месте, отметил представитель суда.

4 февраля некоторые сотрудники службы скорой помощи Ишимбайской ЦРБ начали так называемую "итальянскую забастовку" в виде отказа от работы по совместительству (свыше основной ставки). Впоследствии троих фельдшеров, участвовавших в этой акции, уволили "в связи с нарушением служебных обязанностей".