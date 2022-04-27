Источник сообщил о прибытии летчика Ярошенко в Москву

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Самолет с вернувшимся в Россию летчиком Константином Ярошенко приземлился в московском аэропорту, где его встретили супруга и дочь.

В эфире телеканала "Россия-1" показали кадры, как вернувшийся в РФ по обмену на американца Тревора Рида российский летчик Ярошенко выходит из самолета и встречается со своей семьей около трапа.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, "спецборт "Ан-148", доставивший Ярошенко из Анкары в Сочи, доставил его в Москву около часа назад. Самолет приземлился во Внуково".

По словам источника, Ярошенко уже самостоятельно покинул терминал аэропорта, ограничительных мер к нему не применялось.

Обмен Тревора Рида на Константина Ярошенко

В среду в МИД РФ сообщили, что Россия и США осуществили обмен осужденного в РФ Рида на Ярошенко.

Рид был осужден в июле 2020 года Головинским судом Москвы на 9 лет лишения свободы в колонии общего режима за нападение на двоих полицейских в Москве. В суде Рид заявил, что вину не признает и что не помнит произошедшего, поскольку был пьян.

Американец отбывал наказание в колонии в Мордовии.

Ярошенко был арестован в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. В сентябре 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.

В течение нескольких лет он находился в тюрьме "Форт-Дикс" штата Нью-Джерси, откуда в середине июня 2018 года был переведен в учреждение "Данбери" в штате Коннектикут якобы из-за стычки с другим арестантом.