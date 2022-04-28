Супермаркет загорелся в Иркутске, эвакуировано 140 человек

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Пожар произошел в ночь на четверг в супермаркете "Слата" в пристрое гостиницы "Ангара" в Иркутске, были эвакуированы более 140 человек, пострадавших нет,сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"В 4:02 (23:02 по Москве) открытое горение было ликвидировано. В 7:44 (2:44 по Москве) ликвидированы последствия пожара. В результате огнем повреждена кровля подсобного помещения супермаркета на площади 140 кв. м, а также обшивка и оконные проемы", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре в подсобном помещении супермаркета, являющемся пристроем гостиницы, поступила в 3:16 (22:16 по Москве). На момент прибытия пожарных горела кровля, на втором этаже гостиницы наблюдалось сильное задымление. В гостинице работала автоматическая пожарная сигнализация, персонал эвакуировал постояльцев.

"До прибытия пожарных расчетов были эвакуированы 100 человек, еще 47 человек, в том числе троих детей, эвакуировали пожарные", - информирует пресс-служба.

Дознаватели МЧС установили, что возгорание началось снаружи здания от мусора. Затем огонь перешел на кровлю. Предварительно, причиной стало занесение открытого источника зажигания неустановленными лицами. По факту пожара проводится доследственная проверка.