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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:49

Супермаркет загорелся в Иркутске, эвакуировано 140 человек

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Пожар произошел в ночь на четверг в супермаркете "Слата" в пристрое гостиницы "Ангара" в Иркутске, были эвакуированы более 140 человек, пострадавших нет,сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"В 4:02 (23:02 по Москве) открытое горение было ликвидировано. В 7:44 (2:44 по Москве) ликвидированы последствия пожара. В результате огнем повреждена кровля подсобного помещения супермаркета на площади 140 кв. м, а также обшивка и оконные проемы", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре в подсобном помещении супермаркета, являющемся пристроем гостиницы, поступила в 3:16 (22:16 по Москве). На момент прибытия пожарных горела кровля, на втором этаже гостиницы наблюдалось сильное задымление. В гостинице работала автоматическая пожарная сигнализация, персонал эвакуировал постояльцев.

"До прибытия пожарных расчетов были эвакуированы 100 человек, еще 47 человек, в том числе троих детей, эвакуировали пожарные", - информирует пресс-служба.

Дознаватели МЧС установили, что возгорание началось снаружи здания от мусора. Затем огонь перешел на кровлю. Предварительно, причиной стало занесение открытого источника зажигания неустановленными лицами. По факту пожара проводится доследственная проверка.

Иркутск Ангара
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