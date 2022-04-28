Мужчину с ножом ранили при нападении на росгвардейца в больнице под Тулой

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов применили оружие при обезвреживании мужчины с ножом в больнице под Тулой, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Экипаж вневедомственной охраны прибыл в медицинское учреждение по сигналу тревожной кнопки, которую нажал персонал больницы.

В одном из помещений росгвардейцы обнаружили мужчину, находившегося в неадекватном состоянии и вооруженного ножом. На требования силовиков сдаться он не реагировал.

Внезапно мужчина набросился с ножом на одного из сотрудников Росгвардии, говорится в сообщении.

"В связи с реальной угрозой жизни и здоровью, в полном соответствии с законом, сотрудник Росгвардии для обезвреживания злоумышленника применил табельное оружие", - отметили в пресс-службе.

По данным местных СМИ, нападавший получил огнестрельное ранение и позже скончался. Также отмечается, что он проходил лечение в этой больнице.

В региональном Минздраве журналистам сообщили, что инцидент произошел в ночь на четверг в Киреевской центральной районной больнице.

"Пострадавших среди пациентов и медперсонала нет. По факту происшествия министерство здравоохранения Тульской области проведет внеплановую ведомственную проверку", - отметили в ведомстве.