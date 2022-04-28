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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:06

На Кубани будут судить пенсионера-иеговиста

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае в суд скоро будет передано дело 66-летнего жителя Темрюкского района, которому вменяют участие в местной организации "Свидетели Иеговы" (признана в России экстремистской и запрещена), сообщили в управлении СК по Кубани.

По версии следствия, он с июля 2020 по январь 2021 года в целях пропаганды через интернет читал лекции на основе экстремистской литературы. Кроме этого, он читал вслух религиозные книги, распространяя идеологию данной экстремистской организации. Обвинение ему предъявлено по ч.2 ст.282.2 УК (участие в экстремистской организации).

Расследование дела завершено, прокуратура уже утвердила обвинительное заключение.

Верховный суд России в в 2017 году признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил.

Свидетели Иеговы Кубань СКР Темрюк
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