"Радио Свобода" оштрафовано на 15 млн руб. за неудаление запрещенного контента

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Мировой суд в Москве оштрафовал "Радио Свободы" (признано в РФ СМИ-иноагентом) за неудаление информации, доступ к которой подлежит ограничению.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Тверского суда Москвы, постановлениями (16 штук) мирового судьи участка N423 Тверского района от 28 апреля "Радио Свободы" назначены штрафы на общую сумму в 15 млн руб.

По данным суда, за 15 случаев неограничения доступа к подлежащему удалению контенту (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ) изданию назначены штрафы по 800 тыс. руб., еще один штраф - 3 млн руб. - "Радио Свобода" получило за неудаление контента, содержащего призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ).

Претензии к "Радио Свободы" в России

Ранее в суде "Интерфаксу" пояснили, что "Радио Свобода" привлечено к административной ответственности из-за отказа удалить недостоверную информацию о спецоперации на Украине, в том числе о количестве погибших среди мирного населения и военнослужащих РФ, а также экстремистские высказывания в адрес россиян.

В настоящее время в производстве мирового суда находится несколько протоколов в отношении "Радио Свободы". Общая сумма штрафов, которая грозит изданию, составляет 240 млн руб.

Роскомнадзор 4 марта 2022 года сообщил, что ряд ресурсов иностранных СМИ, а также их проектов заблокированы в РФ за распространение фейков о происходящем на территории Украины. В числе заблокированных оказался и сайт "Радио Свободная Европа/Радио Свобода".

С 2021 года в отношении созданного в РФ ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и его гендиректора Роскомнадзором были составлены более 800 протоколов за нарушения требования о маркировке СМИ-иноагентами своих материалов. Судом вынесены решения о штрафах на общую сумму почти 230 млн рублей за отсутствие маркировки "иноагент" у проектов медиакорпорации, часть из которых уже вступили в законную силу.