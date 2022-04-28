Шесть самолетов ушли на запасной аэродром из-за тумана в Сочи

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Туман над Сочи заставил экипажи шести самолетов принять решение уйти на запасной аэродром в Минеральные Воды, сообщает пресс-служба аэропорта Сочи в четверг.

В минераловодский аэропорт направились два борта Nordwind, два борта авиакомпании S7 и по одному самолету "Победы" и "России".

"Аэропорт Сочи работает по фактической погоде, решение о посадке самолета или направлении на запасной аэродром принимаются командирами воздушных судов", - подчеркивает пресс-служба.

После улучшения погоды самолеты вернутся в аэропорт назначения.