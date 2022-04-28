Тепловоз протаранил легковой автомобиль в Архангельской области

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Авария с участием легкового автомобиля и тепловоза произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде по направлению в Северодвинск (Архангельская область) в четверг. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, в 5:40 автомобиль Mazda выехал на нерегулируемый переезд перед приближающимся тепловозом, машинист применил экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния избежать столкновения не удалось.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель автомобиля (госпитализирован)", - говорится в сообщении.

В связи с происшествием ведомство организовало проверку.