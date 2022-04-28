Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:39

Тепловоз протаранил легковой автомобиль в Архангельской области

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Авария с участием легкового автомобиля и тепловоза произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде по направлению в Северодвинск (Архангельская область) в четверг. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, в 5:40 автомобиль Mazda выехал на нерегулируемый переезд перед приближающимся тепловозом, машинист применил экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния избежать столкновения не удалось.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель автомобиля (госпитализирован)", - говорится в сообщении.

В связи с происшествием ведомство организовало проверку.

Архангельская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: четверг, 28 апреля

Роспотребнадзор рекомендовал усилить меры профилактики холеры

В России предложили сделать бессрочными лицензии на теле- и радиовещание

В России предложили сделать бессрочными лицензии на теле- и радиовещание

"Радио Свобода" оштрафовано на 15 млн руб. за неудаление запрещенного контента

Группа MAX планирует приобрести российскую сеть магазинов OBI

Премьеру и главе МИД Канады закрыли въезд в Россию

Премьеру и главе МИД Канады закрыли въезд в Россию

Экспортерам РФ могут разрешить расчеты наличными по внешнеторговым контрактам

Производители напитков РФ не исключили остановки работы в случае дефицита оборудования

Производители напитков РФ не исключили остановки работы в случае дефицита оборудования

На Евгения Ройзмана составили протокол о неуважении к власти

На Евгения Ройзмана составили протокол о неуважении к власти

Жесткую посадку вертолета под Саратовом объяснили сближением с другим вертолетом