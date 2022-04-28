Участник акции в Петербурге осужден на 1,4 года за нападение на полицейского

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге вынесен обвинительный приговор по делу о насилии к сотруднику полиции со стороны участника несанкционированного публичного мероприятия. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Главного следственного управления СКР по городу.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде одного года четырех месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

В качестве компенсации морального вреда с него взыскано в пользу потерпевшего 10 тыс. рублей, говорится в сообщении.

2 марта на Невском проспекте в Петербурге фигурант, будучи участником несогласованного митинга, схватил руками командира взвода батальона специального полка полиции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, обеспечивавшего правопорядок, после чего распылил ему в лицо содержимое перцового баллона.

Дело возбудили по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Как отмечают в СКР, его расследование удалось завершить в трехдневный срок.