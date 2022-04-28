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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:39

В приграничных районах Белгородской области отменили шествия "Бессмертного полка" 9 мая

В приграничных районах Белгородской области отменили шествия "Бессмертного полка" 9 мая
Фото: Антон Вергун/ТАСС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Формат празднования Дня Победы в Белгородской области пока под вопросом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков во время "прямой линии" в региональном телерадиоэфире 28 апреля.

"В девяти муниципальных образованиях, которые граничат непосредственно с Украиной шествия "Бессмертного полка" не будет", - сказал глава региона.

Что касается праздничного салюта в День Победы, окончательное решение, по его словам, будет принято в зависимости от ситуации. "Мы готовимся в полном объёме в городе Белгороде к празднованию 9 Мая. Идут репетиции полным ходом, мы готовимся и к проведению "Бессмертного полка" в том формате, в котором привыкли проводить. Но мы очень внимательно наблюдаем за оперативной ситуацией. И принимать окончательное решение будем накануне (праздника - ИФ)", - отметил Гладков.

В настоящее время в приграничной Белгородской области установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. Он был введен 11 апреля и будет действовать до 10 мая.

Как пояснил губернатор, данный режим вводится для усиления работы спецслужб на территории всей области.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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