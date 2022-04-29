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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:15

Бывший сотрудник полиции осужден в Приамурье за гибель коллеги

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Шимановский районный суд Амурской области приговорил бывшего сотрудника полиции к 5,5 года колонии колонии общего режима с лишением права на управление транспортными средствами на 2,5 года за дорожную аварию, в которой погибла его коллега, сообщает в пятницу региональная прокуратура.

В ведомстве добавили, что бывший сотрудник полиции признан виновным по ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения при управлении автомобилем в состоянии опьянения). Государственное обвинение поддержала прокуратура Шимановского района.

Как отмечается, мужчина в ходе судебного заседания признал вину и раскаялся.

Ночью 25 января на федеральной трассе "Амур" в районе села Базисное служебный автомобиль УАЗ, которым управлял нетрезвый сотрудник полиции, столкнулся с припаркованным из-за поломки грузовиком. В результате аварии погибла начальник экспертной группы ОМВД России по Магдагачинскому району; ее 19-летний сын и оперуполномоченный отдела уголовного розыска получили травмы.

Приамурье
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