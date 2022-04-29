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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:15

Временное закрытие 11 аэропортов на юге РФ продлено до 7 мая

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Росавиация в 11-й раз продлевает запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга РФ до 7 мая.

"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 7 мая 2022 года 3:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - говорится в сообщении ведомства.

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Для перевозки пассажиров в эти города авиакомпаниям по-прежнему рекомендуется использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.

Ограничения на полеты внутри РФ были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала военной операции России на Украине.

Росавиация Анапа Белгород Брянск Воронеж Геленджик Краснодар Курск Липецк Ростов-на-Дону Симферополь и Элиста
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