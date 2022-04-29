Правительство РФ расширило доступ к социальной поддержке для семей с детьми

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - При расчете размера социальной поддержки для семей с детьми теперь не будет учитываться доход члена семьи, уволенного после 1 марта 2022 года и признанного безработным, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Речь идет о ежемесячной выплате на детей от 3 до 7 лет, а также о ежемесячном пособии в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка. Получать такую поддержку могут семьи, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе. Размер этих выплат также зависит от доходов семьи", - сообщает сайт правительства РФ.

"По действующим правилам среднедушевой доход семьи рассчитывается на основе доходов всех ее членов за три последних месяца. На 2022 год устанавливается исключение: при расчете дохода семьи не будет учитываться трудовой заработок человека, потерявшего работу после 1 марта и признанного безработным. Это позволит не только расширить круг получателей мер социальной поддержки, но и повысить ее размер", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по таким же правилам (без учета дохода члена семьи, потерявшего работу после 1 марта) уже назначаются ежемесячные пособия на детей от 8 до 17 лет, а также заключаются социальные контракты.