Еще 10 направлявшихся в Сочи самолетов ушли на запасной аэродром из-за тумана

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Туман, продолжающийся вторые сутки в Сочи, в пятницу стал причиной ухода десяти самолетов на запасной аэродром в Минеральных Водах.

"Аэропорт Сочи работает по фактической погоде, решение о посадке самолета или направлении на запасной аэродром принимаются исключительно командирами воздушных судов. В настоящий момент на запасном аэродроме в Минеральных Водах находится десять самолетов", - сообщает пресс-служба сочинского авиаузла в пятницу.

Так, из-за тумана в Сочи на запасной аэродром улетели два борта Nordwind, три борта - "России", и по одному борту авиакомпаний S7, "Аэрофлот", "Белавиа", "Уральские авиалинии" и "Азимут".

"Прогнозы по улучшению метеоусловий в Сочи постоянно меняются", - говорится в сообщении.

С пассажирами работают представителя авиакомпаний, в терминале аэропорта Сочи для ожидающих пассажиров были размещены кулеры, пассажиры с детьми могут воспользоваться комнатой матери и ребенка. Также сокращен интервал между уборками мест общего пользования.

Ранее сообщалось, что в четверг из-за сильного тумана в Сочи на запасной аэродром в Минеральные Воды ушли шесть самолетов.