Набиуллина не видит препятствий для оплаты поставок российского газа в рублях

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Отдельные покупатели российского газа озабочены технической стороной оплаты сырья в рублях, но препятствий для проведения расчетов в нынешней схеме нет, заверила на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"До нас доходит информация об озабоченности отдельных покупателей газа касательно возможности возникновения сложностей с конвертацией валюты, поступающей на специальные счета в уполномоченном банке и, как следствие, потенциальной невозможности оплаты за газ в рублях", - сказала она.

"Я бы хотела в этой связи заверить, что если установленный порядок взаимодействия покупателей газа и уполномоченного банка соблюдается покупателем и не возникает каких-либо проблем для уполномоченного банка с точки зрения продажи валюты на бирже из-за ограничительных мер со стороны иностранных государств, то не может возникнуть каких-либо препятствий оплате и получению природного газа", - отметила глава ЦБ.

Она отметила, что срок, в течение которого валюта от покупателя газа, поступившая на специальный счет в уполномоченном банке, должна быть продана и на счет покупателя должны быть зачислены рубли составляет два дня.

"Эти правила доступны покупателям газа, они создают четкое понимание того, что сам механизм оплаты прозрачен, сбалансирован, и в текущей ситуации мы не видим необходимости внесения изменений в установленный порядок", - отметила Набиуллина.

Президент Владимир Путин подписал указ, по которому зарубежные покупатели российского газа должны платить за него только в рублях. Для этого они должны открыть специальные рублевые и валютные счета типа "К" в "Газпромбанке". Иностранный покупатель будет платить за газ в валюте контракта, а Газпромбанк продавать валюту на "Московской бирже" и переводить рубли "Газпрому". Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным. Если это условие не будет исполнено, поставки прекращаются.

В Еврокомиссии считают, что переход на рубли в расчетах за газ нарушит санкции.