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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

Ростуризм сообщил о старте чартерной программы из Москвы в Дагестан

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Первый туристический чартер туроператора "Интурист" приземлился в аэропорту Махачкалы в Дагестане, чартерные рейсы в регион выполняет авиакомпания Red Wings, сообщает в субботу пресс-служба Ростуризма.

"Еще одна новинка сезона - чартеры на Кавказ, первый туристический рейс прибыл из Москвы в Дагестан, в Махачкалу. Дагестан - это и древний Дербент, и знаменитый Сулакский каньон, и Каспий. Удобно, что поездку можно комбинировать с посещением других соседних республик и открывать для себя такой разный Кавказ, где есть и красивая природа, и древние города, и колорит национальных традиций, и вкусная национальная кухня", - цитирует пресс-служба главу ведомства Зарину Догузову.

Как отметили в Ростуризме, все места на первый рейс в Дагестан были проданы еще за две недели до вылета.

Полетная программа туроператора продлится до конца мая, а вылеты запланированы два раза в неделю по средам и субботам. Также с 10 июня "Интурист" запустит чартерную программу из Москвы в Грозный.

В рамках чартерной программы Ростуризма разработаны девять направлений, куда будут выполняться полеты с конца апреля до конца лета. Так, 29 апреля стартовали рейсы туроператора FUN&SUN из Москвы и Санкт-Петербурга в Казань. Также возобновлены чартеры туркомпании из столицы в Тюмень, а с 10 июня по сентябрь запланированы полеты в Чечню.

"Чартеры - это всегда предложения в два направления. Поэтому туры сформированы как для жителей Татарстана в Северную столицу, так и для жителей Петербурга в Казань. Программа продлится все лето", - пояснила Догузова.

Она подчеркнула, что идея чартерной программы - формировать удобные, полностью готовые "под ключ" туры, стоимость которых в полтора - два раза дешевле рынка.

Дагестан Ростуризм Интурист
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