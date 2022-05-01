Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:07

Ночной пожар в дачном доме под Самарой унес жизни четырех человек

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Три женщины и мужчина погибли при ночном пожаре в дачном доме в селе Актуши Шигонского района Самарской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"Установлено, что пожар произошел в ночь на 1 мая в дачном доме в селе Актуши Шигонского района (...) Погибли три пожилые женщины и мужчина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с пожаром организована проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности, взята на контроль доследственная проверка.

Самарская область Шигонский район
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В московских аэропортах задерживаются несколько рейсов

В московских аэропортах задерживаются несколько рейсов

В Москве проездные учащихся будут действовать 30 дней вместо календарного месяца

В Москве проездные учащихся будут действовать 30 дней вместо календарного месяца

Что произошло за день: суббота, 30 апреля

В Чите задержали мужчину, закрывшегося с ребенком в квартире

В Чите задержали мужчину, закрывшегося с ребенком в квартире
Военная операция на Украине

Пограничный пункт пропуска в Курской области обстрелян со стороны Украины

Спецназ оцепил дом в Чите, где мужчина закрылся с ребенком

Власти заявили, что Сахалинская ГРЭС-2 загорелась из-за поломки маслопровода

Ростуризм сообщил о старте чартерной программы из Москвы в Дагестан

Ростуризм сообщил о старте чартерной программы из Москвы в Дагестан

Россия определилась со сроками прекращения работы на МКС

Россия определилась со сроками прекращения работы на МКС

Мишустин продлил на год срок уплаты страховых взносов для широкого перечня организаций

Мишустин продлил на год срок уплаты страховых взносов для широкого перечня организаций