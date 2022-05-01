Ночной пожар в дачном доме под Самарой унес жизни четырех человек

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Три женщины и мужчина погибли при ночном пожаре в дачном доме в селе Актуши Шигонского района Самарской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"Установлено, что пожар произошел в ночь на 1 мая в дачном доме в селе Актуши Шигонского района (...) Погибли три пожилые женщины и мужчина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с пожаром организована проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности, взята на контроль доследственная проверка.