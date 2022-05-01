Володин предложил конфисковывать активы владельцев бизнеса из недружественных стран

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Активы представителей бизнеса из недружественных стран, расположенные в России, правильно будет конфисковать, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Правильно в отношении находящегося на территории Российской Федерации бизнеса, владельцы которого из недружественных стран, где принимаются подобные решения, отвечать зеркальными мерами: конфисковывать эти активы. А вырученные от продажи средства направить на развитие нашей страны", - написал Володин в своём телеграм-канале в воскресенье.

Он напомнил, что ранее палата представителей США приняла закон, разрешающий передачу Украине замороженных активов российских компаний и граждан.

"На экономику нашей страны это решение не повлияет. Изъятые яхты, виллы и другая собственность состоятельных граждан и так не работали на ее развитие", - отметил Володин.

Также он напомнил, что заморожены российские золотовалютные резервы на сумму порядка $300 млрд. "Вернут, никуда не денутся. Это средства государства", - пишет спикер.

Центробанк в качестве ответной меры запретил иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы. По некоторым оценкам, речь идёт о более чем $500 млрд, отметил Володин.

"Сегодня российские предприниматели покупают зарубежные компании, работающие в России, выкупают доли партнёров, которые хотят уйти с нашего рынка. Действуют цивилизованно. В соответствии с нормами международного права. Чего нельзя сказать в отношении ряда недружественных стран: Литвы, Латвии, Польши, да и тех же США, которые просто занимаются воровством", - написал спикер Госдумы.