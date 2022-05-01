Два человека погибли в результате конфликта из-за земельного участка в Ингушетии

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Стрельбой закончился конфликт из-за земельного участка в Ингушетии, два человека 1985 и 1986 годов рождения погибли, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.

По его словам, в полицию поступило сообщение о двоих людях из тейпа Далиевых с огнестрельными ранениями. Они скончались в больнице.

Как сообщил источник, полиция установила, что ориентировочно в 19:00 между Балаевым Юсупом, его двумя сыновьями и погибшими Далиевыми возник конфликт на почве спора о правах собственности на земельный участок.

"По предварительным данным, узнав о том, что соседи Далиевы высыпали землю на земельный участок, Юсуп Балаев и его сыновья стали препятствовать этому, спор перерос в вооруженный конфликт, в ходе которого один из Далиевых достал пистолет и направил его в сторону Юсупа Балаева. Увидев эту картину, сын Юсупа открыл стрельбу из автомата в оппонентов", - пояснил источник.

После инцидента отец с сыновьями скрылись с места происшествия, предположительно, на автомобиле Нива. При этом участники конфликта приходятся друг другу родственниками.

Информацию о гибели двух человек в ходе конфликта "Интерфаксу" подтвердили и в пресс-службе республиканского МВД.

Позднее в воскресенье информированный источник сообщил "Интерфаксу", что сотрудники правоохранительных органов Ингушетии установили личность одного из участников вооруженного конфликта. "Силовики в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали и доставили в отдел полиции одного из участников конфликта в предгорном селе Мужичи Балаева. Сейчас мужчина дает показания", - сказал собеседник агентства.

По его данным, сотрудники правоохранительных органов предполагают, что задержанный является зачинщиком спора с соседями Далиевыми, его подозревают в подстрекательстве родственников к конфликту.