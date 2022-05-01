Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:49

Неизвестные повредили лук и пальцы у статуи Амазонки в Гатчинском парке

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Вандализму подверглась копия статуи Амазонки XVIII века, установленная в парке государственного музея-заповедника "Гатчина" в Ленинградской области, сообщает в воскресенье пресс-служба музея.

"Открыв короб, в который статуя была спрятана на зиму, мы обнаружили, что лук и несколько пальцев девы отломаны. Очевидно, кто-то пытался раскачать или сдвинуть короб, причем с такой силой, что были сорваны металлические крепления", - сказали в пресс-службе.

Оригинал статуи конца XVIII века, изготовленной в мастерской Карло Альбачини, последние восемь лет хранится в фондах Гатчинского дворца. Ранее она украшала парк.

13 апреля неизвестные оторвали фрагменты гипсовой конструкции серпа и молота на памятном километровом столбе на "Дороге жизни", установленном у поселка Рахья во Всеволожском районе. По данным местных СМИ, конструкцию уже восстановили.

Ленинградская область Гатчина Гатчинский парк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Краснодарском крае стартовал летний туристический сезон

Загоревшийся в Забайкалье Ми-8 доставлял людей с лесных пожаров

В горах Сочи погиб гендиректор курорта "Красная Поляна" Андрей Круковский

В горах Сочи погиб гендиректор курорта "Красная Поляна" Андрей Круковский

В Забайкалье вертолет Ми-8 опрокинулся при посадке и загорелся

В Забайкалье вертолет Ми-8 опрокинулся при посадке и загорелся
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе по аэродрому близ Одессы

"Газпром" за январь-апрель нарастил поставки в Китай на 60%

"Газпром" за январь-апрель нарастил поставки в Китай на 60%

Приставы РФ принудительно взыщут с Google свыше 7,2 млрд рублей оборотного штрафа

В киносетях заявили, что после ухода блокбастеров в прокате осталось слишком мало фильмов

В киносетях заявили, что после ухода блокбастеров в прокате осталось слишком мало фильмов

В московских аэропортах задерживаются несколько рейсов

В московских аэропортах задерживаются несколько рейсов

В Москве проездные учащихся будут действовать 30 дней вместо календарного месяца

В Москве проездные учащихся будут действовать 30 дней вместо календарного месяца