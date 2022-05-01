Неизвестные повредили лук и пальцы у статуи Амазонки в Гатчинском парке

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Вандализму подверглась копия статуи Амазонки XVIII века, установленная в парке государственного музея-заповедника "Гатчина" в Ленинградской области, сообщает в воскресенье пресс-служба музея.

"Открыв короб, в который статуя была спрятана на зиму, мы обнаружили, что лук и несколько пальцев девы отломаны. Очевидно, кто-то пытался раскачать или сдвинуть короб, причем с такой силой, что были сорваны металлические крепления", - сказали в пресс-службе.

Оригинал статуи конца XVIII века, изготовленной в мастерской Карло Альбачини, последние восемь лет хранится в фондах Гатчинского дворца. Ранее она украшала парк.

13 апреля неизвестные оторвали фрагменты гипсовой конструкции серпа и молота на памятном километровом столбе на "Дороге жизни", установленном у поселка Рахья во Всеволожском районе. По данным местных СМИ, конструкцию уже восстановили.