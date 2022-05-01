Путин сохранил лидерство по числу упоминаний в СМИ по итогам апреля

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин остается во главе рейтинга самых упоминаемых в прессе персон, по итогам апреля он получил 346 108 ссылок в российских СМИ политической и финансово-экономической направленности.

Таковы данные "Системы комплексного анализа новостей" (СКАН), созданной "Интерфаксом".

Второе место по-прежнему занимает президент Украины Владимир Зеленский: его СМИ упоминали в апреле 71 463 раза. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поднялся с пятой на третью строчку рейтинга, получив 69 357 ссылок, и тем самым потеснил президента США Джо Байдена на четвертую позицию (63 452 ссылки).

Пятое место, по данным СКАН, у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова (54 864 ссылки), шестое место удерживает глава МИД РФ Сергей Лавров (36 507 упоминаний). Мэр Москвы Сергей Собянин после недолгого перерыва вновь фигурирует в рейтинге на седьмом месте (34 948 ссылок).

Впервые попавший по итогам марта в "десятку" самых упоминаемых персон официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков закрепился на восьмом месте, его заявления по деталям специальной военной операции РФ на Украине в фокусе внимания СМИ (33 455 упоминаний). На девятую позицию рейтинга вернулся губернатор Подмосковья Андрей Воробьев (28 266 ссылок), последний раз он фигурировал в топ-10 по итогам июля 2021 года на той же позиции.

Замкнул "десятку" ушедший из жизни 6 апреля лидер ЛДПР Владимир Жириновский, его в СМИ упоминали 28 170 раз.

Не вошли в топ-10 по итогам апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Значение рейтинга СКАН определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в СКАН из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов.

СКАН - продукт Международной информационной группы "Интерфакс" - обеспечивает пользователей оперативной информацией и доступом к электронным архивам СМИ, предоставляет уникальную возможность мониторинга и анализа текстовой информации.

В настоящий момент система анализирует в общей сложности более 60 тысяч ресурсов.