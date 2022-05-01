Возгорание двигателя легкомоторного самолета произошло в нижегородском аэропорту

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Проверка проводится в связи с авиационным происшествием в аэропорту Нижнего Новгорода, где произошло возгорание двигателя у самолета Cessna.

Приволжская транспортная прокуратура сообщает, что в воскресенье днем в аэропорту на дозаправку сел самолет марки Cessna 500 с бортовым номером RA-67326, принадлежащий ООО "Современные технологии".

"После заправки, при выруливании на взлетную полосу обнаружена течь топлива. Взлет прекращен. В момент остановки воздушного судна произошло локальное возгорание левого двигателя. Пожар потушен силами аэропорта. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел около 14:30 по Москве. Обстоятельства происшествия устанавливаются.