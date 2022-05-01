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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:43

Три байдарки перевернулись на реке в Нижегородской области

Один человек не выплыл

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Байдарки перевернулись на реке в Нижегородской области в воскресенье, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"Незарегистрированная группа байдарочников двигалась по акватории реки Сережа. Перевернулись три байдарки. По сообщению заявителя, не выплыл один человек (мужчина, личность устанавливается)", - сообщили в пресс-службе.

Информация о происшествии поступила в 14:23 по московскому времени по каналу связи "112". На место выехали спасатели.

Нижегородская область
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