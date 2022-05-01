МВД насчитало 2,2 тыс. первомайских мероприятий в России

Все мероприятия прошли без правонарушений

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - В МВД России сообщили, что праздничные мероприятия в честь 1 мая прошли в регионах страны без существенных правонарушений.

"В более 1600 населенных пунктах РФ состоялось свыше 2,2 тыс. мероприятий, посвященных празднованию 1 мая. Существенных правонарушений не допущено", - сообщила журналистам в воскресенье официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, для охраны правопорядка было задействовано около 26 тыс. сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащих Росгвардии, представителей добровольных народных дружин, казачества и частных охранных организаций.