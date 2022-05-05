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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:57

Володин заверил, что мобилизации в России не будет

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Мобилизации в России не ожидается, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Нет. Нет. Я вам в эфире и без эфира это скажу", - сказал Володин в четверг в эфире радио "Комсомольская правда", отвечая на вопрос журналистов, может ли быть мобилизация в России.

4 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что в РФ 9 мая будет объявлена всеобщая мобилизация.

На вопрос журналистов, стоит ли прислушиваться к сообщениям западных СМИ о том, что 9 мая российское руководство может принять какое-то решение по поводу специальной военной операции на Украине и даже может объявить в РФ мобилизацию, Песков сказал: "Нет, не стоит".

"Это неправда, это чушь", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Вячеслав Володин Госдума
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