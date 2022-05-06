Гражданин Индии приговорен в Петербурге к десяти годам колонии за убийство соотечественников

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Дзержинский суд Петербурга приговорил к десяти годам колонии строгого режима гражданина Индии Харпиндара Гилла по делу об убийстве супружеской пары из Индии, которые были его работодателями, сообщила пресс-служба городских судов. С подсудимого также взыскали 3 млн рублей.

Гилл признан виновным в разбое, мошенничестве и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевших.

Следствие и суд установили, что в 2001 году граждане Индии Харпиндар, Парвиз Мухаммед и Гилл Сукхбиандару задумали нападение на супружескую пару соотечественников, у которых в Петербурге была компания ООО "Шиваса Интернешенел". Для этого они сговорились с их слугой Вадтхаватхом Сринивасом.

12 марта 2001 года Сринивас впустил Мухаммеда и Харпиндара в квартиру потерпевших на улице Маяковского для разграбления, пока те были на даче. Затем Сринивас встретил хозяев на вокзале и проводил в квартиру, где соучастники на них напали, связали, избили и затем задушили. Чтобы на работе потерпевших не хватились, Сринивас съездил в офис и рассказал, что хозяева заболели.

Из квартиры соучастники забрали сберкнижки, кредитные карты и личные вещи потерпевших, а тела упаковали в два чемодана, которые Сринивас позже вывез на автостоянку на набережной Робеспьера, и скрылись.

После убийства Харпиндар и его соучастники, представив нотариусу под видом убитого своего знакомого Хана Исрарула, получили доступ к счетам предпринимателя, с которого сняли около 2 млн рублей рублей. Также, пользуясь похищенными кредитными картами, они приобрели часы, туалетную воду, ювелирные изделия и авиабилет из Москвы в Дели.

Харпиндара задержали в феврале 2020 года. Мухаммед и Сукхбиандару были задержаны в Тверской области в 2014 году и позднее осуждены, Сринивас и Исрарул - осуждены в 2003 году.