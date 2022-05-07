Парковка на московских улицах будет бесплатной во вторые майские праздники

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Автомобилисты смогут бесплатно припарковать свои машины на улицах Москвы 9 и 10 мая, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"9 и 10 мая парковка на всех улицах Москвы бесплатная", - говорится в сообщении.

7 и 8 мая парковки будут работать в обычном режиме. 7 мая, в субботу, парковки будут платными. 8 мая, в воскресенье, - бесплатными, за исключением улиц с повышенным тарифом - 380 и 450 руб. в час.

Парковки со шлагбаумом останутся платными во все выходные дни.