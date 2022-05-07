Власти Красноярского края помогут погорельцам с восстановлением жилья

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Красноярского края Александр Усс пообещал помочь пострадавшим от пожаров и восстановить жилье в короткие сроки, сообщило в субботу агентство ГО и ЧС по региону.

"Мы сделаем все возможное, чтобы восстановить жилье для пострадавших и оказать соответствующую помощь", - приводятся в сообщении слова Усса.

В свою очередь, пресс-служба краевого правительства сообщила о продолжении ликвидации массовых пожаров в крае; наиболее сложная ситуация отмечается в 12 территориях региона.

"Нашим автозаправочным станциям дано указание бесплатно и без промедлений заправлять все автомобили, работающие на тушении пожаров", - приводятся в сообщении слова Усса.

По информации краевых властей, в районы, где наиболее сложная обстановка с пожарами, направлены дополнительные силы на борьбу со стихией.

"Там будут открыты пункты временного размещения, а людям будет оказана медицинская, психологическая помощь", - говорится в сообщении.

В субботу утром в край пришел шквалистый ветер, скорость которого достигала 40 м/с. В результате падения деревьев, перехлеста линий электропроводов и падения линий электропередачи во многих территориях региона одномоментно произошли возгорания, отметили в пресс-службе.

Ликвидируют последствия стихии сотрудники оперативных служб, работники промышленных предприятий, добровольцы.

Как сообщалось, из-за массовых пожаров в крае введен режим ЧС.