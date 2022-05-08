Свыше 17 тыс. жителей Дагестана остались без электричества из-за непогоды

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Специалисты в Дагестане восстанавливают электроснабжение в 13 сёлах республики, прерванное проливными дождями, сообщает министерство энергетики и тарифам республики.

"Сильный ветер и проливные дожди нарушили электроснабжение более 17 тыс. жителей в 13 населённых пунктах", - говорится в сообщении.

В частности, массовые отключения отмечены в Акушинском, Гунибском, Дербентском, Каякетнском, Новолакском районах.

"Ликвидация последствий массовых нарушений электроснабжения находится на особом контроле Минэнерго и тарифов РД", - добавили в ведомстве.