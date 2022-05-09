Правительство РФ обнулило плату за поставки газа для мемориалов Вечного огня

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое закрепляет обнуление платы за поставки газа, а также услуги по его транспортировке по газораспределительным сетям для Вечного огня и Огня памяти на воинских захоронениях и мемориалах, сообщает сайт правительства РФ.

"Обнуление платы позволит не допустить ситуации, когда огонь, зажженный в честь погибших защитников Отечества, гас из-за неуплаты или просрочки оплаты за топливо", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства в понедельник.

Отмечается, что реестр Вечных огней и Огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях вне таких захоронений будет вести Минобороны РФ.

Такое решение принято в рамках поручения президента РФ Владимира Путина по итогам одного из совещаний с членами правительства в феврале 2022 года, говорится в сообщении.

В апреле Госдума и Совет Федерации приняли закон, который наделил правительство полномочиями по определению принципа безвозмездной поставки газа для Вечных огней и Огней памяти.

2 мая президент подписал поправки в статью 8 федерального закона "О газоснабжении в Российской Федерации" и статьи 2 и 11 закона "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества".

Согласно документу (91140-8), в частности, в закон о газоснабжении внесена поправка о том, что цена газа для воинских захоронений и мемориальных сооружений, где есть Вечный Огонь, будет устанавливаться в рамках согласованных правительством РФ принципов. Новый порядок будет касаться мемориальных комплексов, которые входят в реестр Минобороны.