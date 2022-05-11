Бывший знаток "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров объявлен в розыск

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Бывший участник интеллектуальной телеигры "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров объявлен в розыск.

Карточка Аскерова появилась в среду в базе разыскиваемых лиц МВД России. Его розыск ведётся в рамках уголовного дела.

В конце апреля Аскеров стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма после поста в Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ экстремистской организации - ИФ) о маршале Георгии Жукове. По данным следствия, он опубликовал "заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова".

В связи с этим в отношении Аскерова расследуется уголовное дело о реабилитации нацизма, возбужденное по части 4 статьи 354.1 УК РФ.