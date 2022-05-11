Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:13

Бывший знаток "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров объявлен в розыск

Бывший знаток "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров объявлен в розыск
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Бывший участник интеллектуальной телеигры "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров объявлен в розыск.

Карточка Аскерова появилась в среду в базе разыскиваемых лиц МВД России. Его розыск ведётся в рамках уголовного дела.

В конце апреля Аскеров стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма после поста в Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ экстремистской организации - ИФ) о маршале Георгии Жукове. По данным следствия, он опубликовал "заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова".

В связи с этим в отношении Аскерова расследуется уголовное дело о реабилитации нацизма, возбужденное по части 4 статьи 354.1 УК РФ.

Ровшан Аскеров МВД РФ СКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявили минимальное с апреля 2020 года число заболевших COVID-19

Военная операция на Украине

В Курской области продлили до 25 мая высокий уровень террористической опасности

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Калининграде в канун Дня Победы

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Калининграде в канун Дня Победы

В ЦИК РФ прокомментировали отставку пяти губернаторов

Что случилось этой ночью: среда, 11 мая

Число погибших в результате пожаров в Красноярском крае достигло восьми

Участница Pussy Riot Мария Алехина покинула РФ

Что произошло за день: вторник, 10 мая

Путин назначил врио глав пяти российских регионов

"Газпром" отверг основания для объявления Киевом форс-мажора по транзиту

"Газпром" отверг основания для объявления Киевом форс-мажора по транзиту