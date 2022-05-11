Российский двигатель для "Суперджета" завершил стендовые испытания

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Завершены стендовые испытания первого опытного образца двигателя ПД-8, предназначенного для импортозамещенной версии пассажирского SSJ-100 и самолета-амфибии Бе-200. Об этом сообщили в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в "Ростех").

"ОДК успешно выполнила программу стендовых испытаний первого опытного двигателя ПД-8. Подтверждены работоспособность двигателя и его систем, основные параметры, заложенные в техническое задание, правильность конструкторских решений", - заявили в пресс-службе компании в среду.

Там отметили, что в ходе наземных отработок проведено необходимое количество запусков для получения основных параметров двигателя на всех режимах его работы – от "малого газа" до "максимального взлетного".

"Завершение стендовых испытаний первого опытного образца ПД-8 – это важнейший этап разработки нового российского двигателя для гражданской авиации, прежде всего, для импортозамещенного "Суперджета 100". Дальше предстоят испытания отдельных узлов двигателя на автономных установках. Также запланированы испытания двигателя в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ и большой комплекс инженерно-технических расчетов", - сказал первый замглавы "Ростеха" Владимир Артяков, слова которого процитировали в пресс-службе.

Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8, который будет использоваться на импортозамещенном пассажирском самолете SSJ-NEW и на самолете-амфибии Бе-200, создается с применением новейших российских материалов и прогрессивных технологий, в том числе 3D-печати, заявили в ОДК.

"Суперджеты" в настоящее время оснащаются российско-французскими двигателями SaM146, выпускаемыми компанией PowerJet (по 50% долей у французской Safran Aircraft Engines и российской "ОДК-Сатурн"). После введения против РФ западных санкций PowerJet уведомила российских партнеров о приостановке контрактных обязательств, сообщал источник "Интерфакса". Полностью прекратились поставки запчастей для SaM146, техподдержка и ремонт двигателей, включая возврат ранее отремонтированных, предоставление их в лизинг.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявлял, что сертификация импортозамещенной версии "Суперджета" с российскими двигателями ПД-8 ожидается в 2023 году.

Самолеты-амфибии Бе-200 оснащались двигателями Д-436 производства украинского "Мотор Сич", но Украина запретила их поставку в Россию. Бе-200 поступают российскому МЧС и Военно-морскому флоту (ВМФ).