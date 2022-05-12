Суд приговорил к 24 годам колонии жителя Забайкалья за изнасилование и убийство ребенка

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Забайкальский краевой суд признал виновным жителя Борзинского района в убийстве ребенка и сексуальном насилии в отношении падчерицы, сообщает региональное следственное управление.

"Приговором суда 49-летнему Николаю Никонову назначено наказание в виде 24 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, Никонов обязан выплатить 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда матери убитой девочки", - говорится в сообщении.

Суд признал жителя Борзинского района виновным в убийстве малолетней, сопряженном с насильственными действиями сексуального характера (ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в четырех фактах совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего (ч. 4 ст. 132 УК РФ).

Как установлено следствием и судом, 30 марта прошлого года в поселке Шерловая Гора Никонов проник в одну из квартир жилого дома, где напал на 10-летнюю девочку. Совершив сексуальное насилие, он убил ребенка. В ходе расследования уголовного дела следователи СК установили, что в течение нескольких лет жертвой сексуального насилия со стороны Никонова была и его малолетняя падчерица.