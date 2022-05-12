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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:52

Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов РФ до 19 мая

Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов РФ до 19 мая
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Росавиация в 13-й раз продлевает запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга РФ, на этот раз до 19 мая.

"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 19 мая 2022 года 03:45 мск. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - говорится в сообщении ведомства.

Для организации перевозки пассажиров в эти города авиакомпаниям рекомендуется использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты России работают штатно.

Ограничения на полеты внутри РФ были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала военной спецоперации России на Украине.

Росавиация
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