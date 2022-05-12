Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:55

Иеговистка получила условный срок за организацию ячейки в Нижнем Новгороде

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Нижнем Новгороде Советский районный суд приговорил к шести годам лишения свободы условно женщину по обвинению в организации работы ячейки религиозной организации, запрещенной в России, сообщила пресс-служба судов региона.

Суд счел, что она "организовывала и осуществляла руководство запрещенным религиозным объединением "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и входящими в ее структуру местными религиозными организациями, соблюдая меры конспирации для продолжения деятельности организации".

Она признана виновной в организации деятельности религиозной организации, которую суд постановил ликвидировать за экстремизм (ч. 1 ст. 282.2 УК). Она вину не признает.

Верховный суд России в апреле 2018 года признал "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и входящие в ее структуру местные религиозные организации экстремистскими и запретил их.

Нижний Новгород Свидетели Иеговы Советский суд Верховный суд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Дело Алексея Улюкаева

Экс-министр Улюкаев вышел из тверской колонии по УДО

Экс-министр Улюкаев вышел из тверской колонии по УДО

Зампред Банка России Михаил Алексеев с 1 июня покинет свой пост

Зампред Банка России Михаил Алексеев с 1 июня покинет свой пост

ФСБ предотвратила теракты в Курске

Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов РФ до 19 мая

Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов РФ до 19 мая

Siemens объявил о прекращении бизнеса в России

Правительство утвердило гранты для волонтеров, оказывающих медпомощь в ДНР и ЛНР

Правительство утвердило гранты для волонтеров, оказывающих медпомощь в ДНР и ЛНР

Число раненых в результате обстрела села в Белгородской области достигло шести человек

Белгородский губернатор сообщил об одном погибшем при обстреле приграничного села

Белгородский губернатор сообщил об одном погибшем при обстреле приграничного села

Что произошло за день: среда, 11 мая

Мордашов подал иск в Европейский суд из-за включения его в санкционный список ЕС