Иеговистка получила условный срок за организацию ячейки в Нижнем Новгороде

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Нижнем Новгороде Советский районный суд приговорил к шести годам лишения свободы условно женщину по обвинению в организации работы ячейки религиозной организации, запрещенной в России, сообщила пресс-служба судов региона.

Суд счел, что она "организовывала и осуществляла руководство запрещенным религиозным объединением "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и входящими в ее структуру местными религиозными организациями, соблюдая меры конспирации для продолжения деятельности организации".

Она признана виновной в организации деятельности религиозной организации, которую суд постановил ликвидировать за экстремизм (ч. 1 ст. 282.2 УК). Она вину не признает.

Верховный суд России в апреле 2018 года признал "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и входящие в ее структуру местные религиозные организации экстремистскими и запретил их.