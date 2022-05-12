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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Матвиенко заявила, что статус Херсонской области должны определить ее жители

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Решение о статусе Херсонской области будут принимать её жители самостоятельно, Россия его поддержит, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Херсонская область может самостоятельно принимать решения, только сами херсонцы, это их право. Никто их не форсирует, никто на них не давит, это будет их воля, их решение. Какая это будет воля - мы с ней согласимся", - сказала Матвиенко журналистам в Ашхабаде в четверг.

Она выразила уверенность, что "Херсонская область никогда не будет участвовать в проектах русофобского характера".

Ранее замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявлял, что руководство региона намерено просить о присоединении к России. В Кремле на это ответили, что решение об обращении к России с такой просьбой должны принять жители этого региона. Подчеркнув, что "подобные судьбоносные решения" должны быть "абсолютно легитимными, так, как это было в случае с Крымом".

Валентина Матвиенко Украина Херсонская область
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