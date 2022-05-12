Apple ограничила платежи в AppStore со счета мобильного у "Мегафона", Yota и Tele2

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - "Мегафон", Yota и Tele2 фиксируют сложности с оплатой абонентами подписок и приложений в AppStore со счета мобильного телефона, сообщили "Интерфаксу" в компаниях.

"Мы фиксируем обращения от пользователей о сложностях с прохождением оплаты. Со стороны "Мегафона" ограничений нет. Специалисты компании занимаются решением проблемы совместно с партнером", - сообщили в пресс-службе "Мегафона".

В пресс-службе Yota сказали, что сейчас могут наблюдаться проблемы с оплатой и привязкой номера в AppStore. "С нашей стороны сервис работает без ограничений", - заверили в компании.

В Tele2 также подтвердили, что возможность оплаты в AppStore с мобильного телефона недоступна. "Делаем все возможное, чтобы предложить клиентам альтернативные варианты оплаты сервисов Apple", - сказали в пресс-службе оператора.

При этом у абонентов МТС и "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн") возможность оплаты подписок в AppStore со счета мобильного телефона пока работает.

"На текущий момент у нас все работает в штатном режиме. С мобильного счета МТС можно пополнить Apple ID, а также совершать покупки в iTunes и AppStore. Для этого нужно зайти в Apple ID и выбрать среди способов оплаты мобильный телефон. Номер телефона должен быть оформлен на физическое лицо", - сказали в МТС.

"В настоящее время подобных проблем (с ограничением оплаты - ИФ) не фиксируем", - сказали в пресс-службе "Вымпелкома".