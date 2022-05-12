Правительство РФ поддержит проект внешнего управления в компаниях с иноучастием

Чиновники советуют депутатам проработать вопросы использования товарных знаков

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Правительство намерено "концептуально" поддержать законопроект о введении внешнего управления в уходящих из России компаниях с иностранным "недружественным" участием, который в апреле в Госдуму внесла группа депутатов, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с проектом отзыва.

"Правительством РФ законопроект концептуально поддерживается", - процитировал источник выдержку из проекта отзыва.

Проект подготовило Минэкономразвития, которое с конца февраля 2022 года разрабатывало аналогичный законопроект, направленный на реализацию идеи по перехвату контроля над российскими подразделениями иностранных структур, прекративших или приостановивших свою деятельность после начала военной операции на Украине. Но в Госдуму он так и не поступил, зато в середине апреля свой законопроект (№ 104796-8) внесла группа депутатов от "Единой России".

Их проект допускает по решению суда введение внешней администрации или передачу активов "недружественных" иностранцев в доверительное управление в компаниях, которые после 24 февраля 2022 года "в отсутствие для этого очевидных экономических оснований" заявили о прекращении деятельности в России. Обязательное условие - "недружественным" иностранцам принадлежит не менее 25% компании. Продажа бизнеса с торгов тоже возможна, но только с подачи внешней администрации, функции которой будет выполнять госкорпорация "ВЭБ.РФ" или иная структура. Перед торгами на базе прежней компании будет создана новая и продана заинтересованному инвестору, либо в отсутствие такового - государству по минимальной цене.

По словам источника, в проекте отзыва правительства на законопроект содержится несколько замечаний. В частности, в нем указывается на необходимость "дополнительной проработки" вопросов использования товарных знаков и объектов интеллектуальной собственности. Согласно законопроекту, с момента назначения внешней администрации смогут продолжать пользоваться товарными знаками и объектами интеллектуальной собственности без выплаты вознаграждения и без согласия правообладателя, если он связан с недружественным государством.

В самом отзыве не указывается, какие коррективы следует внести в законопроект. Однако, по словам источника, Федеральная налоговая служба (ФНС) считает, что такой подход, не предполагающий никакой компенсации правообладателю, "может повлечь риски предъявления имущественных претензий РФ".

Кроме того, по словам источника, со ссылкой на эти же риски ФНС предлагала предусмотреть в законопроекте "четкие критерии" для введения доверительного управления акциями или внешней администрации в компании.