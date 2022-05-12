Минобороны заявило о готовности открыть гумкоридоры для эвакуации украинцев в другие страны

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что российская армия готова открыть новые гуманитарные коридоры, в том числе для эвакуации гражданского населения Украины в другие страны.

"Российская Федерация готова в кратчайшие сроки развернуть дополнительные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц как в Россию, так и в районы, подконтрольные киевским властям, а также на территории других иностранных государств", - сказал в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ (структура Минобороны) Михаил Мизинцев.

Мизинцев сообщил, что ежедневно с 10:00 по Москве российская армия открывает гуманитарные коридоры на харьковском, луганском, донецком и крымском направлениях в сторону России.

"На всех согласованных с украинской стороной маршрутах Вооруженные силы России совместно с формированиями Донецкой и Луганской народных республик неукоснительно соблюдают "режим тишины". Информация о функционировании гуманитарных коридоров ежедневно доводится официальному Киеву, ООН, ОБСЕ, Международному Комитету Красного Креста", - сказал Мизинцев.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику. В США подписан закон о "ленд-лизе" для Украины, призванный упростить оказание военной помощи Киеву, сообщал Белый дом.

25 марта начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской сообщил, что российская армия взяла под контроль 93% территории ЛНР и более половины территории ДНР. 30 марта министерство обороны РФ заявило, что российская армия проводит плановую перегруппировку войск под Киевом и Черниговом, чтобы сосредоточить усилия на операции по взятию под контроль Донбасса.

25 апреля Мизинцев сказал, что российская армия контролирует всю Херсонскую область, части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей Украины, значительную часть территории ДНР и ЛНР.