Возможность запрета передачи за границу данных россиян может появиться с марта 2023 г.

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ поддержало законопроект, регулирующий трансграничную передачу данных россиян, и предложило сроки его вступления в силу, сообщил "Интерфаксу" источник со ссылкой на подготовленный Минцифры России проект отзыва правительства.

"С учетом необходимости доработки федеральной государственной информационной системы ведения ЕГРН, а также разработки и принятия нормативных правовых актов, необходимых для реализации законопроекта, считаем целесообразным предусмотреть срок вступления в силу указанных положений с учетом положений Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" с 1 сентября 2022 года и 1 марта 2023 года", - цитирует источник отзыв правительства.

Отмечается, что правительство РФ поддерживает законопроект "при условии его доработки ко второму чтению". Помимо предложенных сроков, никаких иных существенных доработок в отзыве не указывается, убедился корреспондент "Интерфакса".

Законопроект, направленный, по словам авторов, на защиту прав граждан, был внесен в начале апреля. Он вводит разрешительный порядок на передачу персональных данных россиян в отдельные страны, а также обязанность операторов незамедлительно информировать об инцидентах с принадлежащими им базами персональных данных уполномоченные органы власти. Кроме того, законопроектом устанавливается, что персональные данные, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), могут быть предоставлены третьим лицам только с согласия физического лица - субъекта таких данных.

Проект вносит изменения в закон "О персональных данных" и иные законодательные акты РФ. Его авторами, в частности, стали депутаты Александр Хинштейн, Александр Ющенко, Сергей Гаврилов, Ирина Панькина, Сергей Боярский, Антон Горелкин, Андрей Луговой, а также сенаторы Андрей Клишас и Андрей Яцкин.

Изменения в ЕГРН

Как сказал "Интерфаксу" зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Савельев, отдельно в законопроекте не был указан какой-то особый срок вступления его в силу, поэтому правительство предлагает дифференцированный срок его отдельных положений. "Можно сделать вывод о том, что 1 сентября 2022 г. - предусмотрено для вступления в силу положений про ЕГРН (поправки, ужесточающие предоставление третьим лицам данных о недвижимости). Это время необходимо для внесения изменений в соответствующие информационные системы Росреестра", - отметил он.

Срок 1 марта 2023 г., как предполагает эксперт, относится ко всему остальному, что есть в законопроекте. "Обусловлено это необходимостью подготовки подзаконных актов, без которых новые положения работать не будут (в том числе про новый порядок трансграничной передачи данных, уведомление Роскомнадзора об утечках, взаимодействие с ФСБ в части информационной безопасности и т.д.)", - сказал Савельев.

Юрист в области обращения с данными, преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов отмечает, что потребуется время на изменение систем ЕГРН для выполнения требований законопроекта. Так, сейчас в реестре ЕГРН можно заказать справку о владельце недвижимости и истории перехода прав, но в законопроекте предлагается выдавать такие сведения только по согласию субъекта.

"Соответственно, нужно переделать ЕГРН так, чтобы он понимал, какому человеку направлять запрос на согласие. Вероятнее всего, Росреестр нужно будет интегрировать с Госуслугами, чтобы запросы на согласия приходили на Госуслугах, там же фиксировались согласия и возвращались в Росреестр, чтобы тот мог сделать выписку", - полагает он.