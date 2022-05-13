Суд обязал "Русские пилы" выплатить неустойку за непоставленный из-за санкций товар

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Тюменской области частично удовлетворил требования АО "Транснефть-Сибирь", взыскав с московского ООО "Русские пилы" 436 тысяч рублей неустойки за невыполненную в срок поставку товара, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

Из материалов дела следует, что "Русские пилы" пообещали поставить установку лазерной резки с числовым программным управлением производства Ande laser (Китай) в срок до 15 февраля 2021 на сумму 25 млн рублей.

Ответчик в суде настаивал, что невозможность поставки оборудования связана с фактом включения АО "Транснефть-Сибирь" в санкционные списки.

Арбитраж счел, что внесение компании в санкционные списки США и ЕС, произведенное в 2017 году, уже не может считаться обстоятельством непреодолимой силы, так как являлось известным и свершившимся фактом, "о котором ООО "Русские пилы", как профессиональный участник рынка, было обязано знать".

"Заключая договор поставки, ответчик принял на себя все риски, связанные с непоставкой товара в установленный договором срок", - отметил суд.

Однако размер неустойки, которую требовала структура "Транснефти", была снижена с 1,5 млн рублей до 436 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Тюменской области признал договор поставки расторгнутым в одностороннем порядке по инициативе АО "Транснефть-Сибирь", учитывая что ООО нарушило условия поставки в предусмотренный договором срок.

ООО "Русские пилы" специализируется на производстве металлообрабатывающих станков.