Грушко заявил о применении Западом "закона джунглей" в сфере энергетики

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Запад в отношениях с Россией в энергетической сфере руководствуется "законом джунглей", у Москвы также возникают вопросы о целесообразности продолжения работы в прежнем режиме, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Когда в отношении "Газпрома" и Российской Федерации применяется "закон джунглей", наши партнеры должны понимать, что и у нас могут возникать вопросы в отношении того, стоит ли в этой ситуации продолжать действовать так, как будто ничего не произошло", - сказал Грушко журналистам в субботу.

Он подчеркнул, что у России в рамках беззаконного акта фактически были украдены золотовалютные запасы, "но как только "Газпром" заявил о том, что надо платить в рублях, вдруг весь Запад превратился в законников, побежал читать контракты и говорить, что там это не записано", - добавил замминистра.

Грушко добавил, что, тем не менее, Россия всегда выполняла свои обязательства и на сегодняшний день эта ситуация не изменилась.

Страна не занимается политизацией энергетического сотрудничества, заявил замглавы МИД РФ.

"К сожалению, мы видим сегодня, что со стороны Запада тема энергетического сотрудничества предельно политизируется, Россию абсолютно безосновательно обвиняют в политизации энергетического сотрудничества, хотя именно они этим и занимаются", - сказал Грушко журналистам.