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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

В Приморье шесть человек обвиняют в мошенничестве с маткапиталами

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Красноармейский районный суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве с выплатами 10 млн рублей в отношении шести жителей Приморского края, сообщает региональная прокуратура.

"По версии следствия, в период с января 2018 года по июль 2019 года злоумышленники заключали с женщинами фиктивные договоры займа на приобретение жилья с использованием средств материнского (семейного) капитала. Участником сделок выступал аффилированный кредитный потребительский кооператив, а предметом покупки являлись несуществующие или разрушенные объекты недвижимости", - говорится в сообщении.

Все квартиры или дома были якобы расположены в Красноармейском муниципальном районе Приморья. В результате мошенничества потерпевшие потеряли около 10 млн рублей.

В отношении шести жителей Приморья было возбуждено уголовное дело. Их обвинили в совершении 24 преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном размере, в том числе организованной группой)

Во время расследования имущество одного из обвиняемых, стоимостью более 1 млн рублей, было арестовано.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Приморский край
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