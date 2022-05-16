Один человек погиб, дворе ранены в перестрелке в Приморье

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Один человек стал жертвой перестрелки, возникшей в ходе бытового конфликта в Приморье, еще двое ранены, сообщила "Инерфаксу" в понедельник представитель СУ СКР по региону.

"Перестрелка возникла в ходе бытового конфликта между двумя компаниями в приморском поселке Рощино, в результате один человек погиб, два человека ранены", - сказала собеседница агентства.

По данному факту следователи СУ СКР по Приморскому краю возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

На месте происшествия работают следователи-криминалисты следственного управления, допрашиваются свидетели, назначены экспертизы, подозреваемые устанавливаются.